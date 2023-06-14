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Глава МИД Китая Цинь и госсекретарь США Блинкен провели телефонный разговор

Глава МИД Китая Цинь и госсекретарь США Блинкен провели телефонный разговор

Глава Министерства иностранных дел Китая Цинь Ган утром в среду, 14 июня, провел телефонный разговор с руководителем Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном.

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