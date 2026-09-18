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«Я люблю, и я любим. Все в порядке»: 44-летний Дима Билан планирует создать семью с возлюбленной

«Я люблю, и я любим. Все в порядке»: 44-летний Дима Билан планирует создать семью с возлюбленной

44-летний Дима Билан, похоже, наконец определился с личной жизнью. Нежное фото с певцом обнародовала известная артистка, и это лишь подогрело слухи о тайном романе.

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