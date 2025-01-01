CBS: ФБР обнаружило самый большой тайник с взрывными устройствами в США

Федеральное бюро расследований (ФБР) США обнаружило самый большой за всю историю бюро тайник с взрывными устройствами при аресте жителя Вирджинии, сообщил телеканал CBS News со ссылкой на правоохранительные органы.
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