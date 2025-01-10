Зеленский обсудит с премьером Британии Стармером отправку миротворцев на Украину

Новости внутренней и внешней политики в России

Лидер Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ходе предстоящего визита премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Киев будет обсуждаться вопрос о развертывании британского миротворческого контингента на территории Украины.