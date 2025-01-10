Зеленский обсудит с премьером Британии Стармером отправку миротворцев на Украину

Лидер Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ходе предстоящего визита премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Киев будет обсуждаться вопрос о развертывании британского миротворческого контингента на территории Украины.
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