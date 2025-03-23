На 2,3% подросли цены на загородные дома и дачи в Липецкой области

Раннее потепление в этом году сказалось на рынке частных домов: с весенним солнышком покупатели оживились и стали подыскивать себе дачу на лето или полноценный коттедж для круглогодичного проживания – ведь без снега осматривать объекты гораздо удобнее.
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