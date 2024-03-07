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Военное обозрение

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Неуправляемые ракеты С-13 «Тулумбас» в эксплуатации и в бою

Неуправляемые ракеты С-13 «Тулумбас» в эксплуатации и в бою

В ходе Спецоперации российская боевая авиация активно использует неуправляемые ракеты С-13. Эти изделия состоят на вооружении около 40 лет, но до сих пор остаются удобным и эффективным оружием.

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