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Московские клиники начали принимать на лечение пострадавших под Брянском

Московские клиники начали принимать на лечение пострадавших под Брянском

Московские клиники начали принимать пострадавших при крушении моста в Брянской области. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram.

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Комментарии
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Астон Мартин
гидре отделяют голову от туловища, что бы она не пакостила
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13 час.
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