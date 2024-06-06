Петербуржцы назвали свои любимые произведения Пушкина и места, в которых бывал поэт

Оказалось, что большинство жителей знают наизусть не больше двух стихотворений великого классика «Петербургский дневник» и портал «Единой карты петербуржца» (ЕКП) провели очередной опрос, в ходе которого выяснилось, насколько хорошо жители Северной столицы знакомы с творчеством Александра Сергеевича Пушкина, и какое произведение поэта - их самое любимое.