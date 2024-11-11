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На Кубани спустя 5 дней после ДТП скончалась 14-летняя школьница, её сбило авто

На Кубани спустя 5 дней после ДТП скончалась 14-летняя школьница, её сбило авто

Школьницу незамедлительно госпитализировали. Но через несколько дней она скончалась.В больнице Абинского района от полученных травм скончалась 14-летняя школьница, пострадавшая в ДТП 6 ноября.

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