Экипажи танков Т-80БВМ уничтожили опорники ВСУ в Сумской области

Экипажи танков Т-80БВМ 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» при выполнении огневых задач уничтожили замаскированные опорные пункты, огневые точки и живую силу подразделений ВСУ в Сумской области, сообщили в Минобороны России.
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