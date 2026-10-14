Почему Киев и Европа просто обречены проиграть Многие отечественные (да и западные) СМИ обратили внимание на заявления зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, которые он сделал во время поездки на один из отечественных военных полигонов.
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