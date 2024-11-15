Кто родился 16 ноября

Виктор Мельхиорович Кресс (76 лет), член Комитета Совета Федерации по международным делам. Возглавлял совхоз «Родина», Томское областное производственное объединение по агрохимическому обслуживанию сельского хозяйства «Сельхозхимия».
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