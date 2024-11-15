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Парламентская газета

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Кто родился 16 ноября

Кто родился 16 ноября

Виктор Мельхиорович Кресс (76 лет), член Комитета Совета Федерации по международным делам. Возглавлял совхоз «Родина», Томское областное производственное объединение по агрохимическому обслуживанию сельского хозяйства «Сельхозхимия».

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