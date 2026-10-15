Источник изображения, Getty Images Опубликовано 1 час назад Компания British Cycling заявляет, что запускает план действий после опроса, в котором, как сообщается, в некоторых ответах ее программа мирового класса названа токсичной.
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