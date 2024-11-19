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Царьград

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Колумбия пытается договориться с Россией: Хочет вернуть арестованных наёмников

Колумбия пытается договориться с Россией: Хочет вернуть арестованных наёмников

Колумбийские власти смогли договориться с Москвой о создании рабочей группы по ситуации с наёмниками на службе ВСУ.

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Комментарии
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YYYYYYY XXXXXXX
Всех в утиль, это убийцы!
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