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Военное обозрение

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Лёгкий / Средний танк Тип 89 (Type 89 Medium Tank I-Go)

Лёгкий / Средний танк Тип 89 (Type 89 Medium Tank I-Go)

Танк Тип 89 является, наверное, самым обсуждаемым танком по названию самого танка и его модификаций. Существуют несколько западных версий названий танка и его модификаций.

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