В октябре 1941 года советские войска сумели прорвать немецкую оборону на подступах к Синявино, но развить успех не удалось: наступление с трёх направлений не стало согласованным ударом, а угроза Тихвину вынудила перебросить туда дивизии, от которых зависело продолжение операции.