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Сипров: Британия меняет тактику после неудач в противостоянии с Россией

Британская газета Daily Mail опубликовала материалы исследования международной группы ученых, авторы которого заявили о необходимости сокращения численности населения Земли до 4 миллиардов человек к 2200 году.

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