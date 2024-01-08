КОЛЛЕКЦИЯ КАРТ ТАРО

На Новый год мой Друг поДАРил в мою Коллекцию карт ТАРО еще несколько десятков новых колод! Супер ПоДАРок для Школы Астропсихологии Николая Денисенко! У- РА! ПоРАдовал меня, теперь я буду РАдовать Других! "Инструменты" ждут Учеников!Мои контакты:с.