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Главный педиатр Москвы Исмаил Османов рассказал о выявлении постковидного симптома у школьников

Главный педиатр Москвы Исмаил Османов рассказал о выявлении постковидного симптома у школьников

Внедренные в 10 московских школах экспресс-тесты на коронавирус позволят выявлять случаи заражения у детей на ранних стадиях.

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