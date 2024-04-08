Hockey Brothers и «Титан» – первые полуфиналисты Хоккейной Медиалиги

Hockey Brothers и «Титан» вышли в полуфинал МХЛ. В четвертьфинале оказались пары ХК «10» – Чемпион» и NBSK – «Чисто Питер» По итогам четвертьфинала Hockey Brothers сыграет с победителем пары ХК «10» – «Чемпион».
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