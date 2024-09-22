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Суд отказал Макаревичу в рассмотрении жалобы по снятию статуса иноагента

Суд отказал Макаревичу в рассмотрении жалобы по снятию статуса иноагента

Основателю музыкальной группы «Машина времени» Андрею Макаревичу*, который был признан иностранным агентом в России, отказали в передаче его жалобы на решение о снятии этого статуса для рассмотрения в Верховном суде РФ.

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