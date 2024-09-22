Суд отказал Макаревичу в рассмотрении жалобы по снятию статуса иноагента

Основателю музыкальной группы «Машина времени» Андрею Макаревичу*, который был признан иностранным агентом в России, отказали в передаче его жалобы на решение о снятии этого статуса для рассмотрения в Верховном суде РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии