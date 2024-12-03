Российские войска продвинулись западнее Селидово и подошли к селу Даченское ещ

Российские войска продвинулись западнее Селидово и подошли к селу Даченское ещё с одного направления Вооружённые силы России продолжают успешное продвижение на Покровско-Кураховском направлении.
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Российские войска продвинулись западнее Селидово и подошли к селу Даченское ещё с одного направления Вооружённые силы России продолжают успешное продвижение на Покровско-Кураховском направлении.
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