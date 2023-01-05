Семин о голах Миранчука: «Леша в атакующих действиях сильнее всех в «Торино». Ему надо больше брать на себя»

Юрий Семин оценил гол хавбека «Торино» Алексея Миранчука в матче Серии А с «Вероной» (1:1). «По своему мастерству Леша в атакующих действиях сильнее всех в «Торино», поэтому ему надо больше брать на себя, больше проявлять инициативу, больше получать мячей и, естественно, бить с левой ноги.