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Спасшегося из вчерашнего пожара жителя Кеми госпитализировали

Мужчина сам справился с огнем, но попал в больницу с ожогами Вчера вечером в отдел надзорной деятельности пожарной охраны Кеми из Центральной районной больницы поступило сообщение о госпитализации в хирургическое отделение мужчины 1976 года рождения.

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