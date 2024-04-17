Спасшегося из вчерашнего пожара жителя Кеми госпитализировали

Мужчина сам справился с огнем, но попал в больницу с ожогами Вчера вечером в отдел надзорной деятельности пожарной охраны Кеми из Центральной районной больницы поступило сообщение о госпитализации в хирургическое отделение мужчины 1976 года рождения.