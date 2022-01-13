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«В международных отношениях свобода выбора не существует»: МИД России отверг компромисс с НАТО

«В международных отношениях свобода выбора не существует»: МИД России отверг компромисс с НАТО

Россия не собирается идти на компромиссы по поводу своих требований по прекращению политики открытых дверей НАТО и предоставлению юридических гарантий дальнейшего непродвижения Альянса на восток.

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