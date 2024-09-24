Клубное ТВ «Реала» о 4 желтых мадридцам в матче с «Алавесом»: «Отвратительное судейство. Злоупотребление властью, высокомерное поведение. Что-то назревает, это подозрительно»

Бригада 33-летнего рефери обслуживала игру мадридцев с «Алавесом» (3:2) в Ла Лиге. Ведущие остались недовольны тем, что футболисты «Реала» получили четыре желтые карточки, и отметили, что предупреждений становится все больше по мере приближения игры с «Барселоной» (26 октября).