Уральские металлурги представили нефтяникам направления для совместной работы

ММК представил коллегам из «Транснефти» перспективные бизнес-направления. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», на ММК с деловым визитом побывала команда специалистов ПАО «Транснефть».
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