Очередные изменения в законодательстве России коснулись срочников и вопроса владения загранпаспортами

Итак, в российском законодательстве случился еще один важный поворот. Призывники теперь обязаны депонировать свои заграничные паспорта на время службы в соответствующих миграционных отделах МВД или МФЦ, и это только часть внесенных изменений.
Итак, в российском законодательстве случился еще один важный поворот. Призывники теперь обязаны депонировать свои заграничные паспорта на время службы в соответствующих миграционных отделах МВД или МФЦ, и это только часть внесенных изменений.
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