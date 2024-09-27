Самолёт с лопнувшей шиной парализовал работу аэропорта Внуково

Шина лопнула на шасси самолета во время приземления в аэропорту Внуково. Воздушная гавань более получала не могла принимать и отправлять самолеты, пока неисправный борт не убрали со взлётно-посадочной полосы, сообщили в Росавиации.
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