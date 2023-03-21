Торин Принс реализовал 8 из 8 из-за дуги и набрал рекордные для себя в сезоне 35 очков

Форвард «Миннесоты» Торин Принс помог команде справиться с «Нью-Йорком» (140:134). Принс реализовал 8 из 8 из-за дуги и набрал рекордные для себя в сезоне 35 очков.
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