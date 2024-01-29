Экс-глава ОКР: Байдена и Баха можно винить в решении CAS по Валиевой

Бывший глава Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачев заявил, что в решении Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву виноваты президент США Джо Байден и глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.
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