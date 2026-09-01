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ЕС давит на Испанию и Грецию, требуя предоставить Киеву просроченные ракеты-перехватчики для Patriot

ЕС давит на Испанию и Грецию, требуя предоставить Киеву просроченные ракеты-перехватчики для Patriot

Страны Европейского союза и НАТО усиливают давление на Испанию и Грецию, требуя передать Украине ракеты-перехватчики для американских зенитных ракетных комплексов Patriot.

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