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«Яблоко» подало апелляцию на решение облсуда о снятии с выборов

«Яблоко» подало апелляцию на решение облсуда о снятии с выборов

Свердловское отделение партии «Яблоко» подало апелляционную жалобу на решение областного суда о снятии списка кандидатов с выборов в заксобрание.

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