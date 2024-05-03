Душевный, но очень трудный тест, зрители из СССР не пройдут: угадайте популярные советские комедии про дачу

Достаточно ли вы зрелы или закопаетесь? фото: кадр из мультфильма «Каникулы в Простоквашино», 1980Дача должна приносить не только урожай сорняков и долгоносика, радикулит и комаров (и уносить подальше тещу на все лето), но и удовольствие! Наесться шашлыка и напиться самогона чаю из самовара с малиновым вареньем может каждый.