Джанабаева впервые за долгое время показала Меладзе

Альбина Джанабаева поделилась редким снимком со своим супругом музыкантом Валерием Меладзе. Певица шутливо подписала фото, опубликованное в соцсетях с мужем: Давайте вместе выберем подпись к фото: а) едем за продуктами; б) едем разводиться; в) едем в роддом; г) едем в соседнее село на дискотеку На снимке Альбина улыбается в камеру, а Валерий находится за рулем автомобиля, следя за дорогой.