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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алькараса стошнило в полотенце в 4-м сете 1/4 финала US Open

Карлоса Алькараса стошнило по ходу четвертого сета четвертьфинала US Open . Действующий чемпион играет с Беном Шелтоном – 7:6(5), 1:6, 3:6, 6:1, идет пятый сет.

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