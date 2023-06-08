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Медики госпитализировали 29 человек после разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области

Медики госпитализировали 29 человек после разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области

Разрушение Каховской ГЭС в Херсонской области привело к госпитализации 29 человек. Медики оказывают помощь пострадавшим, сообщила министр труда и социальной политики области Алла Бархатнова.

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