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Газета.ру

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Профессор Рабкин: лишь Уиткофф способен понять Путина

Профессор Рабкин: лишь Уиткофф способен понять Путина

Специальный представитель американского президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф является единственным человеком, способным понять российского лидера Владимира Путина и обеспокоенность РФ конфликтом на Украине.

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