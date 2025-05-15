Профессор Рабкин: лишь Уиткофф способен понять Путина

Специальный представитель американского президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф является единственным человеком, способным понять российского лидера Владимира Путина и обеспокоенность РФ конфликтом на Украине.
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