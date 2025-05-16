Неразгаданные тайны, сенсационные открытия, судьбы учёных. Смотрите документальный сериал «Крым. Вселенная науки» ✅ Уже в эту пятницу в 13:20 на телеканале «Крым 24».
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Неразгаданные тайны, сенсационные открытия, судьбы учёных. Смотрите документальный сериал «Крым. Вселенная науки» ✅ Уже в эту пятницу в 13:20 на телеканале «Крым 24».