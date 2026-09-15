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ФАС проверит обоснованность цены на 13 популярных лекарств

ФАС проверит обоснованность цены на 13 популярных лекарств

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала анализ ценообразования на 13 распространенных лекарственных препаратов.

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