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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Адам Сильвер о европейском проекте НБА: «Начальный продукт будет отличаться от конечного вида, когда мы сведем все команды и полностью возьмем руководство»

НБА планирует запустить европейский турнир осенью 2027 года. На начало октября запланирована встреча ключевых владельцев Евролиги, которые ожидают от НБА предложения о покупке турнира или окончательного представления о будущей конкуренции за европейский рынок.

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