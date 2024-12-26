МЧС России в 2024 году спасло 58 тысяч человек и эвакуировало 374 тысячи

В 2024 году сотрудники МЧС России спасли 58 тысяч и эвакуировали 374 тысячи человек. Как заявил глава МЧС Александр Куренков, успешные операции стали возможны благодаря профессионализму спасателей, особенно в условиях весенних наводнений.