Как быстро почистить перепелиные яйца и чем они полезны: 3 свойства

Разбираемся вместе с экспертами, в чем польза перепелиных яиц и чем они отличаются от куриных. Что это Калорийность Польза Вред Как почистить Как приготовить Материал прокомментировали: Евгения Овчинникова, педиатр-гастроэнтеролог, сети клиник «Семейная»; Ольга Цветкова, зооинженер, кандидат сельскохозяйственных наук, управляющая фермы «Гастродача Вселуг».