Полицейские пресекли незаконное производство табачной продукции на территории Ленинградской и Тверской областей

«Сотрудники ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с коллегами из регионального Управления ФСБ России пресекли деятельность группы, которая специализировалась на незаконном изготовлении и сбыте табачной продукции.
«Сотрудники ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с коллегами из регионального Управления ФСБ России пресекли деятельность группы, которая специализировалась на незаконном изготовлении и сбыте табачной продукции.
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