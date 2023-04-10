Закон, порядок, государство

756 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    странно, что у этого ветерана нет ордена Отечественной войны 1-й степени, которым награждались в 1985-мУчастник Сталингр...
  • Виктор Михайлов
    Два замечания. Тест НЕ определяет уровня развития. И варианты ответов взяты с потолка. В одних случаях верными яаляют...Занижали ли вам в...
  • РоБот
    50 км - не маловато ли для такого агрегата? Надеюсь, что это опечатка.В подразделениях ...

Полицейские пресекли незаконное производство табачной продукции на территории Ленинградской и Тверской областей

Полицейские пресекли незаконное производство табачной продукции на территории Ленинградской и Тверской областей

«Сотрудники ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с коллегами из регионального Управления ФСБ России пресекли деятельность группы, которая специализировалась на незаконном изготовлении и сбыте табачной продукции.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх