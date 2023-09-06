Белоэмиграция и релоканты - в чём между ними разница, или Когда у меня включаются эмоции

Валерий Евстафьев

Этих релокантов нам не ветром надуло. Это наши люди, "воспитанные" нами, теми, кто не вышел защищать Советский Союз по причине занятости собой. Что выросло, то выросло. Но вместо того, чтобы назвать и устранить причину тиражирования релокантов, мы сомозабвенно предаемся любимому делу - ненависти к тому, к чему сами причастны. Вывод: без единой божественной, социальной и патриотический морали общество ничем серьезно не связано, оно аморфно, рыхло и неустойчиво перед внешним воздействием - сброд релокантов, их ненавистников и равнодушных. Оно нам надо? Когда мы займемся воспитанием наших людей?