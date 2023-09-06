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Белоэмиграция и релоканты - в чём между ними разница, или Когда у меня включаются эмоции

Белоэмиграция и релоканты - в чём между ними разница, или Когда у меня включаются эмоции

Знаете, когда я не могу удержаться от того, чтобы не включать эмоции? Это происходит в те моменты, когда я слышу высказывания отдельных наших "деятелей культуры", которые, выехав из России, выступают даже не просто против российской власти, а желают своему народу всяческих неудач, а стране - поражения и развала.

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Комментарии
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Валерий Евстафьев
Этих релокантов нам не ветром надуло. Это наши люди, &quot;воспитанные&quot; нами, теми, кто не вышел защищать Советский Союз по причине занятости собой. Что выросло, то выросло. Но вместо того, чтобы назвать и устранить причину тиражирования релокантов, мы сомозабвенно предаемся любимому делу  - ненависти к тому, к чему сами причастны. Вывод: без единой божественной, социальной и патриотический морали общество ничем серьезно не связано, оно аморфно, рыхло и неустойчиво перед внешним воздействием - сброд релокантов, их ненавистников и равнодушных. Оно нам надо? Когда мы займемся воспитанием наших людей?
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15 час.
Виктор Галкин
👍
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10 час.
наталья максименкова
максакова -сука и тварь
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7 час.

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