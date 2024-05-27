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Жители Новосибирска возмущены нелегальной торговлей в Хилокском жилмассиве

Жители Новосибирска возмущены нелегальной торговлей в Хилокском жилмассиве

Торгаши снова оккупировали дороги и тротуары на улице в Новосибирске.Жители Хилокского жилмассива Новосибирска жалуются на нелегальную торговлю, которую ведут мигранты прямо на проезжей части и тротуарах.

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