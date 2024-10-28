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Царьград

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Массовая драка со стрельбой произошла в Красногорске

Массовая драка со стрельбой произошла в Красногорске

Крупная потасовка в Подмосковье попала на видео.В подмосковном Красногорске ночью 29 октября произошла массовая драка.

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