Трипл-дабл Джоша Гидди и 31 очко Матаса Бузелиса принесли «Чикаго» победу в матче с «Лейкерс»

За 30 минут на паркете форвард «Чикаго» Матас Бузелис обновил личный рекорд результативности в карьере, набрав 31 очко (12 из 18 с игры, 5 из 10 из-за дуги, 2 из 2 с линии), 2 подбора и 1 передачу.
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