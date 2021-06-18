Происшествия

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Транспортные полицейские и общественники организовали для детей товарищеский матч по мини-футболу

Транспортные полицейские и общественники организовали для детей товарищеский матч по мини-футболу

В рамках акции «Каникулы с Общественным советом» накануне Всемирного дня детского футбола по инициативе председателя Общественного совета при Управлении на транспорте МВД России по ЮФО Георгия Шауро, сотрудники транспортной полиции Краснодарского линейного управления МВД России на транспорте приехали поддержать интерес к спорту ребят, находящихся в Ахтырском детском доме.

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