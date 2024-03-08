В знак признания в любви! Весенний праздник 8 Марта немыслим без цветов для прекрасной половины человечества

Весна. Цветы. Улыбки. От яркого весеннего солнца жизнь загорается новыми живописными красками. Мы вновь встречаем красочный и любимый праздник – Международный женский день! А какой же праздник 8 Марта без цветочного разноцветья?! За предпраздничный период (с конца февраля) сотрудники Центрального таможенного управления оформили 313 тонн свежесрезанных цветов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- В Госдуме громкий политический скандал. Депутаты требуют снять с выборов одного из кандидатов. Вскрылись неприятные факты
- Кирилл достойно ответил Келдыбеку: эмигранты должны помнить в какую страну приехали
- "Конвоиры жали руку" Как сложилась судьба человека, который с ружьем отбил нападение толпы мигрантов на его дом
Свежие комментарии